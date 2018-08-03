ГПУ повідомила про підозру керівнику ДФС у Вінницькій області

Його звинувачують у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів

Генеральна прокуратура повідомила про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Вінницькій області у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, в організації умисного ухилення від сплати податків, а також у зловживанні владою. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Відзначимо, що посаду начальника ГУ ДФС у Вінницькій області займає Руслан Осмоловський.

Повідомляється, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України, умисного ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання при експортно-імпортних операціях, одержання неправомірної вигоди.

Встановлено, що в 2014 році була створена злочинна організація, до складу якої увійшли посадові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та посадові особи суб'єктів господарської діяльності.

Повідомляється, що учасники злочинної організації планували і координували свої дії, переслідуючи мотиви особистого збагачення. Зокрема, за рахунок проведення підконтрольними суб'єктами господарської діяльності без відображення в бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів та подальшого їх експорту за заниженою вартістю та неповернення валютної виручки.

В результаті порушень податкового законодавства і законодавства в сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі понад 305 млн гривень у вигляді несплати податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, пені за порушення термінів розрахунків у іноземній валюті та штрафних санкцій за порушення касової дисципліни.

Також повідомляється про підозру засновнику і керівнику ряду підприємств в умисному ухиленні від сплати податків і в участі в злочинах, скоєних злочинною організацією, по ст. 212 і ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Постановою Печерського районного суду міста Києва від 2 серпня 2018 року до засновника і керівника ряду підприємств застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і визначені заставу в якості альтернативи триманню під вартою в розмірі 50 млн гривень.