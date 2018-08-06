У ДФС нагадали українцям про податкову знижку за освітні послуги

Податкову знижку на освітні послуги нарахують через 60 днів після опрацювання декларації

Громадяни України із 2018 року мають право на податкову знижку за сплачені освітні послуги дошкільних, шкільних та позашкільних закладів освіти. Про це нагадала директора департаменту податків і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби (ДФС) Тетяна Федченко, передає прес-центр служби у Facebook.

За словами Федченко, це пов’язано із внесенням змін до Податкового кодексу України. Відтак, з 28 липня громадяни, які сплачують за освітні послуги у дитсадках, школах та позашкільних закладах можуть отримати податкову знижку.

"Право на отримання податкової знижки мають лише члени сім’ї першого ступеня спорідненості, тобто - чоловік, дружина, діти, батьки. Відповідно, якщо платник сплачував за навчання своє, дітей або батьків, він може звернутися до органів фіскальної служби для отримання такої знижки", - сказала Федченко.

Для отримання знижки після закінчення податкового року потрібно подати до 31 грудня декларацію, в якій зазначити суму отриманих доходів та суму, що була сплачена на освітні послуги. Гроші платнику мають повернути протягом 60 днів.

Для підтвердженням отриманих освітніх послуг потрібно надати угоду, яку платник складає із закладом освіти. Сума податкової знижки не може перевищувати розмір заробітної плати, яку платник отримав протягом року.

Нагадаємо, 3 серпня 2018 року Печерський суд Києва заарештував на два місяці главу підприємств, причетного до розкрадання в Державній фіскальної службі у Вінницькій області.