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ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда

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Київ, Четвер 22 липня 2021 14:10
ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда Фото: обшуки ДФС (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Державна фіскальна служба вилучила понад 4,4 млн пачок сигарет вартістю близько 246 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДФС в Facebook.

ДФС продовжує тримати на високому рівні ефективність роботи служби по боротьбі з тіньовим ринком підакцизних товарів. Боротьба з незаконним обігом тютюнових виробів набирає обертів.

Співробітники Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, провели санкціоновані судом обшуки складських та офісних приміщень одного із суб’єктів підприємницької діяльності, який займається оптовою торгівлею тютюнових виробів.

ДФС вилучила понад 4 млн пачок контрафактних сигарет на чверть мільярда

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено понад 276 найменувань тютюнових виробів відомих марок у кількості майже 4,4 млн пачок на загальну орієнтовну суму понад 246 млн грн, які не мають документального підтвердження їх походження та якості. Наразі вирішується питання про накладення арешту на вказані товарно-матеріальні цінності. Досудове розслідування триває.

"З початку мого призначення, я визначив для себе ряд ключових показників необхідних для досягнення в роботі ДФС. Моя команда проаналізувала сильні та слабкі сторони, які найбільше впливають на результати роботи. Ми змінили пріоритети в напрямку системного підхіду та акцентували увагу на використанні аналітичної складової для досягнення результативності на ефективності. За підсумками діяльності Служби з початку року, можна стверджувати про досягнення високого рівня в боротьбі з тіньовою економікою" - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

За його словами, діяльність ДФС по боротьбі з тінню в багатьох напрямках досягла кращих результатів у порівнянні з попередніми річними показниками. А співвідношення між досягнутими результатами та затраченими ресурсами показали ефективність роботи податкової міліції. З початку року співробітники ДФС вже вилучили близько 18 млн пачок тютюнових виробів.

Як повідомлялося, раніше голова фіскальної служби України Вадим Мельник розповів про результати роботи ДФС за перші півроку 2021 року. Він також назвав найрезонансніші справи за цей час.

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