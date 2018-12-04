ГФС дала ответы на ТОП-11 вопросов о правилах растаможки "евроблях"

Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таможенники имеют право самостоятельно определять стоимость ввозимого автомобиля

Государственная фискальная служба дала ответы на самые распространенные вопросы о новых условиях растаможивания транспортных средств с европейской регистрацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

По данным пресс-службы, больше всего владельцев автомобилем с европейской регистрацией интересуют следующие вопросы:

1. Какие документы нужно подать для таможенного оформления авто, ввезенных в Украину из Литвы, Польши, Болгарии, Германии: на автомобили, ввезенные в режиме временного ввоза; на автомобили, ввезенные в режиме транзита; на автомобили, в которых транзит просрочен; на автомобили, в которых транзит не просрочен; на автомобили, которые будут ввозиться из Европы, в связи с новым законом?

Во всех перечисленных случаях вместе с таможенной декларацией (оформляется таможенным брокером) на транспортное средство, которое декларируется в режим импорта (свободное обращение), представляются следующие основные документы:

- регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);

- документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);

- счет-фактура (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, который подтверждает право собственности).

2. В каком месте и в какой таможне можно растаможить транспортное средство, которое уже есть в Украине или только планируют ввезти в Украину?

Таможенное оформление можно осуществить в любой таможне Украины.

Адреса и реквизиты конкретных мест оформления можно найти на субсайтах территориальных органов ГФС или на веб-портале ГФС.

3. Можно ли не выезжать из Украины, а осуществить таможенное оформление в таможне своего региона?

Можно не выезжать, а подать необходимые документы и предъявить транспортное средство в любую таможню (ближайшую).

4. Может ли быть авто заявлено в режим "импорт" лицом, которое не пересекало на этом авто границу?

Может быть заявлено лицом, которое не пересекало таможенную границу, при условии представления документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство или право им распоряжаться и декларировать (доверенность).

5. Может ли воспользоваться скидкой в течение 90 дней лицо, которое уже растаможила такое авто?

Нет, скидка в течение 90 дней (то есть коэффициент 0,5 при уплате акцизного налога) может быть применена при оформлении гражданином лишь одного легкового транспортного средства.

Одно транспортное средство может быть оформлен только один раз. Если автомобиль уже был оформлен таможней и уплачены платежи, то оформить этот же автомобиль еще раз и воспользоваться скидкой (коэффициент 0,5) невозможно.

6. Может ли в связи с новыми законами авто въезжать на территорию Украины с подготовленной предварительной таможенной декларацией без уплаты залоговых платежей, если авто заявлено в режим "импорт"?

В случае если гражданином принято решение о ввозе автомобиля (легковой автомобиль код 8703 по УКТ ВЭД), то подача предварительной таможенной декларации и гарантирование уплаты таможенных платежей являются обязательными. В таком случае применение денежного залога является только одним из видов обеспечения уплаты таможенных платежей, хотя могут быть выбраны и другие виды обеспечения.

Денежный залог как обязательный вид гарантии применяется только в случае транзитного перемещения резидентом Украины транспортного средства, которое находится на постоянной регистрации за пределами Украины.

7. Может ли человек сам обратиться на таможню и подать документы для импорта авто, или для этого нужен специальный таможенный брокер. Если нужен - где взять перечень брокерских фирм, средняя стоимость брокерских услуг?

А) Теоретически гражданин может попытаться самостоятельно заполнить таможенную декларацию и представить необходимые документы (законодательством это не запрещается).

Но лучше обратиться к таможенному брокеру - к квалифицированному специалисту, поскольку законодательством предусмотрено, что транспортные средства декларируются с заполнением таможенной декларации, порядок заполнения которой требует специальных знаний и определенного программного обеспечения. Кроме того, бумажная таможенная декларация должна обязательно сопровождаться электронной копией.

Неверное заполнение таможенной декларации может привести к ряду неприятностей (вплоть до составления протокола о нарушении таможенных правил).

Б) Информация о таможенных брокерах постоянно обновляется и размещается на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в рубрике "Реестры".

В) Информацию о стоимости брокерских услуг можно узнать у таможенных брокеров (ГФС не контролирует эту стоимость).

8. Нужно ли приезжать на авто в зону таможенного досмотра для его осмотра?

Таможенное оформление осуществляется в любой таможне Украины, но с обязательным предъявлением авто, то есть:

- предъявление авто таможне является обязательным;

- решение о проведении таможенного досмотра принимает должностное лицо таможни с учетом требований Таможенного кодекса.

Поскольку таможенные формальности осуществляются в зонах таможенного контроля, то приезжать в зону таможенного контроля обязательно.

9. Если уплачен штраф за просрочку транзита, нужно ли платить 8500 штрафа, предусмотренного новым законом?

Уплата штрафа при нарушении гражданином таможенных правил не освобождает этого громадина от выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению таможенного режима.

Если после уплаты штрафа транспортное средство, ввезенное в режиме транзита или временного ввоза, продолжает находиться на территории Украины, есть основания считать, что этот автомобиль продолжает находиться в Украине с нарушением таможенного законодательства.

Новым законом предусмотрено, что, несмотря на оплаченный ранее штраф, добровольная уплата денежных средств в размере 8500 грн (которая не является штрафом), является обязательным при оформлении в режиме импорта транспортного средства, в отношении которого нарушены сроки и условия режимов транзита или временного ввоза.

10. На какие реквизиты должен уплачиваться добровольный платеж 8500 грн, и как узнать надо ли его платить?

Предусмотренные новым законом добровольные средства (8500 грн) уплачиваются одновременно с таможенными платежами и в таком же порядке.

Реквизиты депозитного счета, на который уплачиваются средства (таможенные платежи, добровольные средства), являются индивидуальными для каждой таможни.

Информацию о реквизитах депозитного счета таможни, в которой гражданин планирует оформлять авто, можно найти на субсайтах территориальных органов ГФС, узнать у работников подразделения таможни, в котором непосредственно будет проводиться оформление, или у таможенного брокера.

11. Кто и как определяет стоимость авто, с которой платится НДС и пошлина?

Документами, подтверждающими стоимость приобретенного гражданином автомобиля, являются:

- договор купли-продажи;

- инвойс;

- банковские или иные платежные документы;

- экспортная декларация;

- справочная информация о стоимости аналогичных транспортных средств в стране экспорта.

В этих документах должны быть указаны дата продажи, номер шасси (рамы), кузова (или идентификационный номер), номер двигателя автомобиля, его модель, год изготовления, а также имя и фамилия лица, которому продан автомобиль.

При наличии оснований считать, что заявлена недостоверная стоимость или в случае отсутствия вышеуказанных документов, таможня ГФС определяет стоимость автомобиля самостоятельно.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ДФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза". С авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Сейчас в ГФС нет статистики с "временного ввоза", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.