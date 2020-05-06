ГФС будет бороться с неправомерными действиями сотрудников налоговой полиции, - Солодченко

Государственная фискальная служба (ГФС) вводит в формате эксперимента телефонную линию "ПЛОД" (Персональная линия интерактивного доказательства) для оперативного реагирования на случаи нечестного поведения сотрудников налоговой полиции во время проведения оперативно-следственных действий. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ГФС Сергей Солодченко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Солодченко, ПЛИД создан для охраны прав и защиты деятельности бизнеса, а также для противодействия злоупотреблениям работников налоговой милиции.

"В чем заключается моя личная мотивация? Это доверие бизнеса к службе в целом и налоговой милиции в частности, а также контроль дисциплины личного состава налоговой милиции", - написал глава ГФС.

По его словам, все, кто столкнулся с неправомерными действиями работников налоговой милиции во время непосредственного проведения ими оперативно-следственных действий, могут позвонить на персональный номер и.о. председателя ГФС +380 93 195 77 84.

Солодченко уверяет, что все звонки и sms-сообщения будет принимать лично в рабочие дни с 9:00 до 17:00, а в режиме sms-сообщений - круглосуточно.

“Прошу предоставлять информацию структурировано и лаконично, приводить факты, а не предчувствие или интуицию. Хочу попробовать лично убедиться, какие есть проблемы и насколько они масштабны. Уверяю, что реагирование будет быстрым, а контроль - личным! Надеюсь, это будет плодотворный эксперимент”, - резюмировал Солодченко.

Напомним, ранее сообщалось, что за первый квартал 2020 года налоговая милиция вернула в государственный бюджет 330 млн гривен убытков.