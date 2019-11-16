Фото: Билл Гейтс (facebook.com/BillGates)

Гейтс сместил с вершины рейтинга Джеффа Безоса

Основатель американского IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс вернулся на первое место рейтинга миллиардеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

По данным Bloomberg, состояние Гейтса оценивается в 110 млрд долларов. Состояние ближайшего преследователя, который возглавлял рейтинг продолжительное время, - основателя Amazon Джеффа Безоса - оценивается в 109 млрд долларов.

Также в топ-5 самых богатых людей мира входят президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 103 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт (86,6 млрд), а также основатель Facebook Марк Цукерберг (74,5 млрд долларов).

Отметим, в 2017 году Безос стал первым миллиардером, состояние которого превысило 100 млрд долларов.

Напомним, в октябре основатель Amazon за сутки потерял почти 7 млрд долларов. Это произошло после того, как компания отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.

Отметим, в августе сообщалось, что Нидерланды заподозрили Microsoft в незаконном сборе личных данных.