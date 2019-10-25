Основатель Amazon за сутки потерял почти 7 млрд долларов

Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Из-за падения котировок Джефф Безос потерял 6,9 долларов

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около 7 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%. Из-за падения котировок Джефф Безос потерял 6,9 млрд долларов.

Если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира. На момент публикации состояние Безоса оценивалось в 111 млрд долларов, Гейтса - в 107 млрд долларов.

Разрыв между Безосом и Гейтсом сократился летом, после того как гендиректор Amazon развелся с женой. При разводе Маккензи Безос получила около 19,7 млн акций Amazon, что позволило ей попасть в список богатейших людей мира. Сейчас она занимает там 21-ю строчку с 35,8 млрд долларов.

Напомним, в августе состояние девяти из топ-10 самых богатых людей мира за один день снизилось почти на 18 млрд долларовна фоне падения фондовых индексов в США.

По итогам 2018 года американская компания Amazon нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. В сравнении с 2017 годом годовая чистая прибыль увеличилась более чем в три раза - тогда прибыль составила 3 млрд долларов.

В начале 2019 года Amazon впервые стала самой дорогой публичной компанией в мире - ее рыночная капитализация сейчас составляет 797 млрд долларов.