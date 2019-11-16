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Гейтс повернувся на перше місце рейтингу мільярдерів

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 12:39
Гейтс повернувся на перше місце рейтингу мільярдерів
Фото: Білл Гейтс (facebook.com/BillGates)

Гейтс змістив з вершини рейтингу Джеффа Безоса

Засновник американського IT-гіганта Microsoft Білл Гейтс повернувся на перше місце рейтингу мільярдерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

За даними Bloomberg, статок Гейтса оцінюється в 110 млрд доларів. Статок найближчого переслідувача, який очолював рейтинг тривалий час, - засновника Amazon Джеффа Безоса - оцінюється в 109 млрд доларів.

Також в топ-5 найбагатших людей світу входять президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно зі статком 103 млрд доларів, інвестор Уоррен Баффетт (86,6 млрд), а також засновник Facebook Марк Цукерберг (74,5 млрд доларів).

Відзначимо, в 2017 році Безос став першим мільярдером, статок якого перевищив 100 млрд доларів.

Нагадаємо, в жовтні засновник Amazon за добу втратив майже 7 млрд доларів. Це сталося після того, як компанія відзвітувала про прибуток у третьому кварталі, однак показники виявилися гіршими за прогнози. На тлі цих новин акції компанії впали на 9%.

Відзначимо, в серпні повідомлялося, що Нідерланди запідозрили Microsoft в незаконному зборі особистих даних.

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