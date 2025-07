Геймерська спека. 8 найочікуваніших ігрових новинок серпня для всіх платформ

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake

Дата виходу: 7 серпня

Платформи: ПК і Switch

Серпень відкриває один із найвідоміших аркадних хоррорів - THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake. Це оновлена версія класичного шутера, в якому гравці знову беруть під контроль агентів AMS - Джеймса Тейлора і Гері Стюарта.

Пара вирушає розслідувати події в зараженому місті, де все нагадує трагедію в особняку К'юрієна, що сталася два роки тому.

Ремейк зберігає оригінальний геймплей, але водночас пропонує оновлену графіку, ремастеринговий саундтрек (зокрема оригінальну версію), а також нові режими: наприклад, "Тренування" для відпрацювання навичок і "Режим Боса", де потрібно перемогти всіх головних ворогів якнайшвидше.

Mafia: The Old Country

Дата виходу: 8 серпня

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS

Нова частина культової серії Mafia - це повноцінний приквел. Mafia: The Old Country переносить гравців у Сицилію початку XX століття, де формувалася організована злочинність. Головний герой - Енцо Фавара, який намагається потрапити в кримінальну сім'ю Торрісі на тлі злиднів і поневірянь.

Розробники обіцяють кінематографічний сюжет, автентичну атмосферу, видовищні ближні сутички і перестрілки з використанням зброї тієї епохи. Дія розгорнеться на тлі мальовничих сицилійських пейзажів - від катакомб і зруйнованих руїн до виноградників і театрів.

Midnight Murder Club

Дата виходу: 14 серпня

Платформи: ПК і PS5

Любителям вечірок і хорору варто звернути увагу на Midnight Murder Club - багатокористувацьку гру, де учасники бігають темним особняком з ліхтариком і револьвером.

Тут важливо бути не тільки влучним, а й таким, що вміє обманювати: гравці приховують свою особистість під масками і можуть використовувати десятки предметів - від таблеток нічного бачення до капканів і коктейлів Молотова.

Одна з ключових особливостей - повнодоступний голосовий чат по близькості, що робить гру особливо атмосферною. Гру можна запустити навіть із друзями, у яких немає копії - один користувач отримує гостьові перепустки для п'яти друзів.

Delta Force

Дата виходу: 19 серпня

Платформи: PS5 і Xbox Series XS

Легендарна серія Delta Force повертається в новому форматі. Це безкоштовний онлайн-шутер з тактичним ухилом, розрахований на масштабні PvP-битви.

На гравців чекають три режими: класичний "Warfare" з боями на суходолі, у повітрі та на воді; "Operations" - екшн з елементами виживання й екстракції в складі трійки; і ремейк сюжетної кампанії Black Hawk Down за мотивами однойменного фільму, дія якої розгортається в Могадішо 1993 року.

Гра пропонує реалістичне озброєння, руйнування, широкий вибір техніки та кастомізації, а за достовірність відповідали військові консультанти. Проєкт створено на рушії Unreal Engine 5.

Sword of the Sea

Дата виходу: 19 серпня

Платформи: ПК і PS5

Якщо ви любите атмосферні ігри з акцентом на візуальний стиль і музику, Sword of the Sea - один із найочікуваніших релізів серпня. За проектом стоїть креативний директор Метт Нава і композитор Остін Вінторі - автори таких хітів, як Journey, ABZÛ і The Pathless. Цього разу вони створили медитативну пригоду про серфінг піщаними хвилями і забутими світами.

Гравцеві належить керувати якимось Привидом - воскреслою істотою, що досліджує стародавнє море, поховане під шарами піску. Основний інструмент пересування - ширяючий меч-серф, що дає змогу набирати швидкість, здійснювати трюки, сальто і навіть виконувати заїзди по стінах.

Ігровий процес - баланс між видовищним екшеном і спокійним дослідженням, а візуальний стиль вражає деталізацією: від рухомих піщаних дюн до затонулих гробниць і руїн, що нагадують скейт-парки. Усе це супроводжується магічною атмосферою і прихованою загрозою під поверхнею.

Gears of War: Reloaded

Дата виходу: 26 серпня

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS

Через роки ексклюзивності для Xbox, культова франшиза Gears of War виходить на кількох платформах в оновленій версії - Gears of War: Reloaded.

Це ремастер першої частини серії, в якій гравцям доведеться знову зіграти за Маркуса Фенікса, який вступив у відчайдушну боротьбу з расою Локустів заради порятунку людства.

Оновлена версія пропонує підтримку 4K, поліпшені текстури, освітлення та ефекти, а також об'ємний звук Dolby Atmos. Класична сюжетна кампанія тепер доступна в режимі розділеного екрана або онлайн-кооперативу.

Крім того, гра включає весь пострелізний контент: додаткові місії, карти, персонажі та косметичні предмети. Підтримується кроссплей між усіма платформами.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Дата виходу: 28 серпня

Платформи: ПК, PS5, Xbox Series XS

Один із найбільш знакових шпигунських бойовиків повертається - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - це сучасний ремейк третьої частини культової серії.

Історія залишається незмінною: гравець виступає в ролі Накід Снейка, якому належить проникнути на територію СРСР часів Холодної війни і врятувати вченого Соколова. Однак місія зривається після зради наставниці Снейка.

Нова версія гри отримала перероблену графіку, оновлену бойову систему з адаптованим управлінням і можливістю повернутися до класичної розкладки. Видимі пошкодження одягу і тіла Снейка тепер відображаються в реальному часі.

Також повернулися додаткові режими, включно зі Snake vs Monkey і Fox Hunt, де можна випробувати свої навички стелсу проти інших гравців.

Lost Soul Aside

Дата виходу: 29 серпня

Платформи: ПК і PS5

Завершує добірку серпневих релізів стильний рольовий екшен Lost Soul Aside, натхненний серіями Devil May Cry і Final Fantasy. Головний герой - Казер, якому належить врятувати душу своєї сестри, викрадену міжпросторовими істотами Voidrax.

У цьому йому допомагає симбіот Арена, здатний трансформуватися в бойову зброю та інструменти для переміщення.

На гравців чекають видовищні комбо, глибока система прокачування і битви з гігантськими босами. Світ гри наповнений таємничими структурами, крижаними пустками, руїнами стародавніх цивілізацій і можливістю вільного дослідження. Крім боїв і прокачування, у грі знайшлося місце для платформінгу та елементів відкритого світу.

