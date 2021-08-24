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Гетманы и деятели УНР: останки выдающихся украинцев вернут в страну

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Киев, Вторник 24 августа 2021 11:21
Гетманы и деятели УНР: останки выдающихся украинцев вернут в страну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что останки выдающихся украинцев намерены вернуть в Украину. В частности, речь идет о гетманах, участников освободительного движения и так далее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его речь ко Дню независимости.

По его словам, Украина вернет на родную землю всех выдающихся украинцев, которые похоронены за границей

"Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, которые боролись для Украины, но похоронены не в Украине. Это гетманы Запорожской Сечи, деятели УНР, участники освободительного движения, деятели культуры, науки и многие другие", - заявил Зеленский.

Напомним, в речи ко Дню независимости президент заявил о важности единства украинского народа. А также подчеркнул, что ни один враг не нанес Украине большего удара, чем внутренние распри.

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