Гетьмани та діячі УНР: останки видатних українців повернуть до країни

Президент Володимир Зеленський заявив, що останки видатних українців мають намір повернути до України. Зокрема, мова йде про гетьманів, учасників визвольного руху і так далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його промову до Дня незалежності.

За його словами, Україна поверне на рідну землю всіх видатних українців, які поховані за кордоном

"Ми починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, які боролися для України, але поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької Січі, діячі УНР, учасники визвольного руху, діячі культури, науки та багато інших", - заявив Зеленський.