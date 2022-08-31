Гетманцев об урезании расходов: армии денег точно хватит
Расходы на армию являются главным приоритетом государственного бюджета Украины. До сокращения сверхчувствительных социальных расходов также не дойдет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как отметил депутат, за первое полугодие 2022 года 42% расходов сводного бюджета шло на войну, более 41% - на социалку, 8% - на обслуживание долга. Все остальное идет на поддержание экономики, на ЖКХ, другие программы, которые "едва финансируются".
"Поэтому у нас очевидные приоритеты - это армия, и на армию мы будем выделять средства постоянно, армия всегда будет получать то, что необходимо. Даже если денег не будет ни на что. Это - абсолютный приоритет", - сказал глава комитета Рады.
Гетманцев убежден в том, что до сокращения сверхчувствительных социальных расходов не дойдет. "Будут привлечены достаточные иностранные источники и внутренние ресурсы. Речь не идет об эмиссии, я имею в виду здоровые ресурсы - детенизацию. Мы уже видим перевыполнение доходов государственного бюджета налоговой за семь месяцев", - добавил он.
Напомним, расходы государственного бюджета на нужды безопасности и обороны в 2022 году уже увеличены ориентировочно на 807,5 млрд гривен.
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