Гетманцев об урезании расходов: армии денег точно хватит

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как отметил депутат, за первое полугодие 2022 года 42% расходов сводного бюджета шло на войну, более 41% - на социалку, 8% - на обслуживание долга. Все остальное идет на поддержание экономики, на ЖКХ, другие программы, которые "едва финансируются".

"Поэтому у нас очевидные приоритеты - это армия, и на армию мы будем выделять средства постоянно, армия всегда будет получать то, что необходимо. Даже если денег не будет ни на что. Это - абсолютный приоритет", - сказал глава комитета Рады.

Гетманцев убежден в том, что до сокращения сверхчувствительных социальных расходов не дойдет. "Будут привлечены достаточные иностранные источники и внутренние ресурсы. Речь не идет об эмиссии, я имею в виду здоровые ресурсы - детенизацию. Мы уже видим перевыполнение доходов государственного бюджета налоговой за семь месяцев", - добавил он.