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Гетманцев про урізання видатків: армії коштів точно вистачить

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Україна, Середа 31 серпня 2022 11:58
Гетманцев про урізання видатків: армії коштів точно вистачить Фото: голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Видатки на армію є головним пріоритетом державного бюджету України. До скорочення надчутливих соціальних видатків також не дійде.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як зазначив депутат, за перше півріччя 2022 року 42% видатків зведеного бюджету йшло на війну, більше 41% - на соціалку, 8% - на обслуговування боргу. Все інше йде на підтримання економіки, на ЖКГ, інші програми, які "ледь фінансуються".

"Тому у нас очевидні пріоритети - це армія, і на армію ми будемо виділяти кошти постійно, армія завжди отримуватиме те, що необхідно. Навіть, якщо грошей не буде ні на що. Це - абсолютний пріоритет", - сказав голова комітету Ради.

Гетманцев переконаний у тому, що до скорочення надчутливих соціальних видатків не дійде. "Будуть залучені достатні іноземні джерела та внутрішні ресурси. Мова не йде про емісію, я маю на увазі здорові ресурси - детінізацію. Ми вже бачимо перевиконання доходів державного бюджету податковою за сім місяців", - додав він.

Нагадаємо, видатки державного бюджету на потреби безпеки і оборони у 2022 році вже збільшено орієнтовно на 807,5 млрд гривень.

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