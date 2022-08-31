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Гетманцев о снижении налогов: это не главный приоритет для бизнеса

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 10:34
Гетманцев о снижении налогов: это не главный приоритет для бизнеса Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Налогообложение для развития бизнеса занимает 7-8 место в перечне решающих факторов. Снижение или отмена налогов не создает стимула для бизнеса в Украине, если не будут решены ряд других проблем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы должны уменьшить налоги, но почему? Потому что у нас они выше, чем у соседей? Это неправда. Потому что это лучший инструмент стимулирования бизнеса? Это тоже неправда. И ему предшествует верховенство права, правоохранительная система , дерегулирование, финансовая стабильность, доступ к кредитованию, удобные государственные сервисы, когда мне за подключение к электросети не надо взятку давать. Антикоррупционные вещи. Все это предшествует налогообложению. Если всего этого не будет, отмени налоги - никто не придет", - считает нардеп.

Кроме того, Гетманцев раскритиковал идею налоговой реформы - т. н. "10-10-10", которая предполагает снижение до 10% ставки налога на прибыль, НДС и НДФЛ.

"Сама по себе эта идея даже на уровне идеи уже на сегодня единодушно и очень профессионально практически уничтожена людьми, которые являются реальными экспертами в налогообложении и публичных финансах. Кажется так, что реформа завершилась не начавшись..." - отметил председатель комитета.

В любом случае, как отметил депутат, тот, кто предлагает отмену налогов, должен одновременно называть, за чей счет предлагается.

"Учителя? Медики? Военные? Иначе любая такая "реформа" - это хайп и лукавство", - добавил он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правительство и парламент будут искать дополнительные налоговые инструменты если ситуация с наполнением госбюджета Украины будет ухудшаться.

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