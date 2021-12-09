Гетманцев о коррупции в налоговой: сейчас происходят необратимые процессы

Налоговики, стремящиеся сохранить нынешний "статус-кво" вокруг борьбы с так называемыми "скрутками" НДС, должны покинуть службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram-канале .

"Сейчас в налоговой происходят необратимые процессы. Их цель - прекращение схем по системному уклонению от уплаты НДС, в простонародье - "скруток". Налоговик - это служба, в правильном значении этого слова. Те, кто работает в налоговой с целью получать дополнительный доход - увольняйтесь и ищите применение своим знаниям в других сферах", - заявил Гетманцев.

В противном случае по его мнению, нечистых на руку налоговиков ожидают крайне неутешительные перспективы.

"Кто хочет на этом заработать, знайте - если возьмете с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой", - предостерег парламентарий.

Касательно добропорядочных налоговиков, Гетманцев считает, что они могут спокойными о своем будущем.

"Если вы честны - никто вас не уволит. А о всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично", - заверил нардеп.