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Гетманцев о коррупции в налоговой: сейчас происходят необратимые процессы

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 15:32
Гетманцев о коррупции в налоговой: сейчас происходят необратимые процессы Фото: глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (sluga-narodu.com)
Автор: Наталия Гурковская

Налоговики, стремящиеся сохранить нынешний "статус-кво" вокруг борьбы с так называемыми "скрутками" НДС, должны покинуть службу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева в Telegram-канале.

"Сейчас в налоговой происходят необратимые процессы. Их цель - прекращение схем по системному уклонению от уплаты НДС, в простонародье - "скруток". Налоговик - это служба, в правильном значении этого слова. Те, кто работает в налоговой с целью получать дополнительный доход - увольняйтесь и ищите применение своим знаниям в других сферах", - заявил Гетманцев.

В противном случае по его мнению, нечистых на руку налоговиков ожидают крайне неутешительные перспективы.

"Кто хочет на этом заработать, знайте - если возьмете с людей хоть копейку, никто вам не поможет. Кончится тюрьмой", - предостерег парламентарий.

Касательно добропорядочных налоговиков, Гетманцев считает, что они могут спокойными о своем будущем.

"Если вы честны - никто вас не уволит. А о всех выявленных коррупционерах буду заявлять открыто и публично", - заверил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионах началась масштабная операция по борьбе с так называемыми "скрутками" и фиктивным НДС.

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Даниил Гетманцев
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