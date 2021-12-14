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Гетманцев пояснив, хто "гальмує" боротьбу зі "скручуваннями" в Україні

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 12:00
Гетманцев пояснив, хто "гальмує" боротьбу зі "скручуваннями" в Україні Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Опір припиненню схем із системного ухилення від сплати ПДВ чинять не лише "скрутники", а й податківці з правоохоронцями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram-каналі.

"Опір чинять не тільки і не стільки "скрутники", скільки злочинці всередині служби. Всі ці податківці з чотириповерховими будинками у передмісті, рахунками за кордоном та автомобілями вартістю, що перевищує 10 їхніх річних зарплат. Не відстають від своїх колег та інші учасники схем - правоохоронці. Вони теж у темі", - заявив Гетманцев.

Незважаючи на це, нардеп висловив упевненість у досягненні поставленої мети, вкотре наголосивши на рішучості своїх дій.

"Активна позиція комітету з фінансів ВР, який прямо підтримує очищення нечисті з ДПС, дає їм зрозуміти - це не традиційний перерозподіл потоків. Це назавжди", - запевнив Гетманцев.

Також голова податкового комітету анонсував наступні кроки у напрямку боротьби із системним ухиленням від сплати ПДВ.

"Боротьба йде по всіх напрямках! На черзі - робота з акцизом. Горілка, тютюн та паливо перестануть бути нелегальними. Раз і назавжди", - резюмував парламентарій.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев заявляв, що податківці, які прагнуть зберегти нинішній "статус-кво" навколо боротьби з так званими "скручуваннями" ПДВ, мають залишити службу.

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Данило Гетманцев
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