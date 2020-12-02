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Гетманцев прогнозирует, что Рада избежит "бюджетной ночи"

Киев, Среда 02 декабря 2020 23:03
Гетманцев прогнозирует, что Рада избежит "бюджетной ночи"
Фото: Виталий Носач (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в ВР сделают все возможное, чтобы "бюджетной ночи" не было. Финансовый документ нардепы могут принять в конце следующей недели.

Об этом он заявил на брифинге по результатам заседания фракции монобольшинства.

Рассматривается вариант проголосовать за бюджет на внеочередном заседании.

"Ждать бюджетной ночи? Я бы не ждал и мы сделаем все возможное, чтобы бюджетной ночи не было. Мы хотим достичь по крайней мере этого в этом бюджетном процессе, так как все сроки, которые были установлены бюджетным кодексом мы уже просрочили. Не будет бюджетной ночи", - рассказал Гетманцев.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный бюджет на 2021 год смогут принять в конце следующей недели. Для этого депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

РБК-Украина ранее расписало основные показателя бюджета на следующий год. Прожиточный минимум с 1 января увеличат до 2 189 гривен, с 1 июля - 2 294 гривны, с 1 декабря - 2 393 гривны.

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