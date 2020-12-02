ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Гетьманцев прогнозує, що Рада уникне "бюджетної ночі"

Київ, Середа 02 грудня 2020 23:03
Гетьманцев прогнозує, що Рада уникне "бюджетної ночі"
Фото: Віталій Носач (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у ВР зроблять все можливе, щоб "бюджетної ночі" не було. Фінансовий документ депутати можуть прийняти в кінці наступного тижня.

Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання фракції монобільшості.

Розглядається варіант проголосувати за бюджет на позачерговому засіданні.

"Чекати бюджетної ночі? Я б не чекав і ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Ми хочемо досягти принаймні цього в цьому бюджетному процесі, тому, що всі терміни, які були встановлені бюджетним кодексом ми вже прострочили. Не буде бюджетної ночі", - розповів Гетманцев.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть ухвалити в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

РБК-Україна раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум з 1 січня збільшать до 2 189 гривень, з 1 липня - 2 294 гривні, з 1 грудня - 2 393 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика бюджетВерховна Рада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся