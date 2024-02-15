У Раді пояснили, що не так з ідеєю броні від мобілізації за "податковою ознакою"

"Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює. Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз - це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", - каже він.

Гетманцев зазначив, що якщо не мобілізувати людей з високими зарплатами, то треба казати чесно, що не будуть мобілізовані працівники банківського сектору чи страхових компаній, топ-менеджмент підприємств, а будуть мобілізовані ФОПи та рядові наймані працівники.

"А чому? У мене немає відповіді на це питання. Будь-які такого роду підходи породжують цілу низку дискримінацій, наприклад, дискримінації по професіям, бо є галузі, де нема таких високих зарплат, або дискримінації за посадою, бо нема такого підприємства, де звичайний робітник отримує ненабагато менше, ніж директор - це ж офіційна статистика. У нас середня зарплата у 2023 році - 18 тис. гривень. Це також дискримінація з місцем проживання, бо в селах зарплата нижче, та і у різних регіонах країни доходи різняться. Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", - пояснив він.

Про що говорить Гетманцев?

Як раніше писало РБК-Україна, Мінекономіки розробляє перелік пріоритетних сфер, працівники яких при сплаті високих податків зможуть отримати бронь від мобілізації.

При цьому в уряді та Офісі президента вирішили відмовитись від ідеї поширити податковий принцип на всіх найманих працівників та ФОПів (фізичних осіб-підприємців).

Нагадаємо, під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.