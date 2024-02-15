Гетманцев объяснил, что не так с идеей брони от мобилизации по "налоговому признаку"

"Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме уже имеющихся в законе подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом воюющей страны. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз - это худший ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", - говорит он.

Гетманцев отметил, что если не мобилизовать людей с высокими зарплатами, то нужно говорить честно, что не будут мобилизованы работники банковского сектора или страховых компаний, топ-менеджмент предприятий, а будут мобилизованы ФЛП и рядовые наемные работники.

"А почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминации, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор - это же официальная статистика. У нас средняя зарплата в 2023 году - 18 тыс. гривен. Это также дискриминация с местожительством, потому что в селах зарплата ниже, да и в разных регионах страны доходы отличаются. Или на прифронтовых территориях зарплаты вообще мизерные, потому что там бизнеса нет и большая безработица.Этот целый ряд дискриминаций нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может даться", - пояснил он.

О чем говорит Гетманцев?

Как ранее писало РБК-Украина, Минэкономики разрабатывает перечень приоритетных сфер, работники которых при уплате высоких налогов смогут получить бронь от мобилизации.

При этом в правительстве и Офисе президента решили отказаться от идеи распространить налоговый принцип на всех наемных работников и ФОПов (физических лиц-предпринимателей).

Напомним, во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.