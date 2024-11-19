Гетманцев пояснив, чому ініціював звернення до Офісу генпрокурора щодо банку "Конкорд"

За словами Гетманцева, ситуація з банком "Конкорд" є яскравим прикладом безкарності великих грошей у клановій системі.

"В цьому кейсі сконцентрувалось все те, що ми всі так щиро ненавидимо у клановій системі - її сутність - безкарність великих грошей. Коли, якщо ти на кілька місяців прострочиш сплату ЄСВ на зп у 2022 році, до тебе обовʼязково прийдуть правоохоронці. Але якщо ти відкрито та цинічно вкрадеш у держави десятки мільярдів на міскодінгу ігорки, твою справу швидко закриють і перед тобою вибачаться, а податкову суди не допустять до перевірки", - написав він.

Друга причина - війна. "Великий злочин красти в людей у мирний час. Але красти в армії у війні - тяжкий, зухвалий і непрощенний гріх. Тому ця справа, як і всі подібні стала для нас особистою. Бо, не здолавши ворога всередині, перемога зовні буде марною", - додав він.

У банку "Конкорд" вже відреагували на ініціативу Гетманцева. Зокрема, у банку вважають, що це "може бути спробою відволікти увагу від можливих порушень із боку самого Гетманцева".

Також в "Конкорді" наголосили, що готові до відкритого діалогу щодо ситуації з їхньою фінансовою установою та не бояться розслідувань.

Нагадаємо, раніше Національний банк раніше позбавив "Конкорд" ліцензії, звинувативши установу у порушеннях законодавства.