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Гетманцев зібрав підписи депутатів щодо банку "Конкорд": у банку заявили про маніпуляції

Вівторок 19 листопада 2024 18:59
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Гетманцев зібрав підписи депутатів щодо банку "Конкорд": у банку заявили про маніпуляції Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ініціював звернення до Офісу Генерального прокурора, яке підписали 74 народних депутати. У ньому йдеться про розслідування діяльності банку "Конкорд", який перебуває у процесі ліквідації.

Про це заявила співвласниця банк Олена Сосєдка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

У банку "Конкорд" заявили, що ця ініціатива може бути спробою відволікти увагу від можливих порушень із боку самого Гетманцева.

"Данило Гетманцев використовує свою посаду, щоб тиснути на власників банку через депутатські звернення, маніпулюючи своїм впливом. Це спрямовано на дискредитацію акціонерів, які виступили проти нього", – зазначили у банку.

За словами співвласниця банку, заяви та дії голови профільного комітету спрямовані не на захист інтересів держави, а на використання депутатів і правоохоронних органів для вирішення особистих питань.

У банку також наголосили, що готові до відкритого діалогу щодо ситуації з їхньою фінансовою установою та не бояться розслідувань.

"Ми, на відміну від Гетманцева, не боїмося ніяких розслідувань і ще раз наголошуємо: нам немає чого приховувати. Закликаємо Офіс Генпрокурора зберегти свою репутацію і не йти на поводі у того, хто порушує закон і відкрито висловлює зневагу до принципів справедливості", - підсумували у банку, зазначивши, що тиск і маніпуляції не допоможуть уникнути відповідальності за незаконні дії.

Нагадаємо, раніше Національний банк раніше позбавив "Конкорд" ліцензії, звинувативши установу у порушеннях законодавства. Це рішення було оскаржено у суді, і Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав його незаконним.

Проте українське законодавство не передбачає механізму повернення банківської установи на ринок навіть після перемоги у суді.

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