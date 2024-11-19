Гетманцев объяснил, почему инициировал обращение в Офис генпрокурора по поводу банка "Конкорд"

По словам Гетманцева, ситуация с банком "Конкорд" - яркий пример безнаказанности больших денег в клановой системе.

"В этом кейсе сконцентрировалось все то, что мы все так искренне ненавидим в клановой системе - ее сущность - безнаказанность больших денег. Когда, если ты на несколько месяцев просрочишь уплату ЕСВ на ЗП в 2022 году, к тебе обязательно придут правоохранители. Но если ты открыто и цинично украдешь у государства десятки миллиардов на мискодинге игрушки, твое дело быстро закроют и перед тобой извинятся, а налоговое суды не допустят к проверке", - написал он.

Вторая причина - война. "Большое преступление воровать у людей в мирное время. Но воровать в армии в войне - тяжкий, дерзкий и непростительный грех. Поэтому это дело, как и все подобные, стало для нас личным. Потому что, не одолев врага внутри, победа внешне будет напрасной", - добавил он.

В банке "Конкорд" уже отреагировали на инициативу Гетманцева. В частности, в банке считают, что это "может быть попыткой отвлечь внимание от возможных нарушений со стороны самого Гетманцева".

Также в "Конкорде" подчеркнули, что готовы к открытому диалогу по ситуации с их финансовым учреждением и не боятся расследований.

Напомним, ранее Национальный банк ранее лишил "Конкорда" лицензии, обвинив учреждение в нарушениях законодательства.