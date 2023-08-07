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Українців попередили про великі штрафи з 1 жовтня: за що доведеться платити

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 1 жовтня відновлюються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева (фракція "Слуга народу") в ефірі "Українського радіо".

"Я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені",  сказав Гетманцев.

За його словами, планові перевірки бізнесу відновлені не у повному обсязі. "Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, паливо, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства", - сказав Гетманцев.

Повернення штрафів

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила урядовий закон про повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, який передбачає скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

З 1 серпня дозволяються перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Державна податкова служба перевіряє використання РРО підприємцями та штрафує у разі виявлення порушень. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від суми чека і кількості виявлених порушень.

  • Перше порушення: 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями;
  • Друге та наступні порушення: 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями.
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