Гетманцев назвав "дикі" пропозиції щодо роздачі грошей у програмі Кабміну

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 10:56
UA EN RU
Гетманцев назвав "дикі" пропозиції щодо роздачі грошей у програмі Кабміну Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

У програмі нового уряду Юлії Свириденко є низка позитивних ініціатив. Однак частина пропозицій виглядає неприйнятно в умовах війни.

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких немає. Наприклад, програма про підтримку ФОП креативних індустрій - роздати по 100 тисяч для мене сьогодні, у війну, виглядає дико. Давати по 100 тисяч ФОПам, які плетуть лелек, мабуть, це теж важливо, але не треба робити вигляд, що у нас мир", - зазначив він.

Обмежені ресурси

Гетманцев наголосив, що всі витрати, не пов'язані з обороною, фінансуються виключно за рахунок міжнародної допомоги.

"Ці гроші дуже обмежені. Якщо ж ідеться про програму "5-7-9%", яка є вдалою, з якою також уряд погоджується і розширює, але фінансування поки що не збільшує. Або якщо говорити про програму "еОселя". Прекрасна ж програма, і точно не вистачає там грошей", - пояснив він.

Важливі напрямки

За його словами, держава має зосередитися на справді критичних програмах, таких як розмінування територій.

"Програма з розмінування територій. Нам не треба розміновувати території? Це дуже важлива програма. А що було в тому проєкті бюджету, який ми проголосували? Попередній уряд скорочував на 2 млрд гривень видатки на розмінування. Я вийшов публічно і змусив, щоб цю правку зняли. І це питання про певні пріоритети", - сказав нардеп.

Час непопулярних рішень

Гетманцев підкреслив, що країні слід відмовитися від популістських ідей і зосередитися на практичній роботі.

"Мені здається, що уряду слід змиритися з тим, що настав час важких, непопулярних рішень і припинити генерувати популярні заголовки для новин, сконцентрувавшись на важкій щоденній роботі. Це важливо", - зазначив він.

Він також нагадав, що не підтримує ідею кешбеку, назвавши її аналогічною спробою роздачі грошей.

Нагадаємо, уряд України затвердив програму дій на 2025 рік і передав документ на розгляд Верховної Ради.

Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна не виключив, що в разі недостатньої підтримки з боку міжнародних партнерів можуть бути прийняті складні заходи. "Будемо утримуватися від підвищення податків настільки, наскільки можна буде це робити", - наголосив він.

