Гетманцев: команда Верланова уничтожила преступные схемы прошлой власти в финсфере

Команда председателя Государственной налоговой службы (ГНС) Сергея Верланова сумела побороть старые схемы, которые не устраивает тех представителей прошлой власти, кто годами получал от этих схем преступные доходы. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга в Верховной Раде 24 апреля, комментируя создание временной следственной комиссии (ВСК) для проверки заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского, передает РБК-Украина.

По его словам, обвинения со стороны оппозиции в адрес налоговой не соответствуют действительности, и об этом красноречиво говорят цифры.

Гетманцев также отметил, что по итогам 2019 года налоговая служба впервые за много лет не только смогла выполнить план по поступлениям в госбюджет, а и даже перевыполнить его на 3,2 млрд грн.

"Рост по бюджетообразующих платежам, в частности по НДС - сальдо 63,8%. Акцизный налог - плюс 2 млрд грн, или плюс 19%. Налог и сбор на доходы физических лиц - плюс 4,1 млрд, или 16,8%. Поступления акцизного налога с ликеро-водочных изделий в марте составило 131, 2% от марта 2019 года. Отчисления от спирта выросли более чем в 8 раз (!)", - подчеркнул Гетманцев.

Председатель комитета отметил, что положительная тенденция по наполнению госбюджета сохранилась и в 2020 году. Ведь в первом квартале в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"О чем свидетельствуют эти цифры? Они свидетельствуют о том, что с приходом новой команды в Государственную налоговую службу завершились старые схемы. Да, действительно они не могли завершиться в один день - работа продолжалась в течение многих месяцев. Но на сегодня мы можем констатировать, что положение дел значительно улучшилось и независимо от того, что экономика государства падает, отчисления - растут", - Гетманцев.

Он выразил убеждение, что это не нравится тем дельцам, которые ранее получали преступные доходы от схем, которые сегодня прекращены.

"Безусловно, они обвиняют новую власть, обвиняют команду фискальных органов в том, что не соответствует действительности. Поэтому отсюда мы видим заявления некоторых должностных лиц, в том числе, и нашего Кабинета министров, тех должностных лиц, которые были, к сожалению, нашей кадровой ошибкой, и попытке оппозиции найти темную кошку в той комнате, где ее нет", - добавил он.

Напомним, ранее Данило Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о недополучение госбюджетом 5 млрд грн из-за схемы с НДС безосновательными и такими, что не находят подтверждений. По мнению Гетманцева, Уманский распространяет заявления "обиженного мальчика, которого заставили пойти".