Гетманцев: команда Верланова знищила злочинні схеми минулої влади у фінсфері

Команда голови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова зуміла побороти старі схеми, що не влаштовує тих представників минулої влади, які роками отримували від цих схем злочинні доходи. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу у Верховній Раді 24 квітня, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для перевірки заяв ексміністра фінансів Ігоря Уманського, передає РБК-Україна.

За його словами, звинувачення зі сторони опозиції на адресу податкової не відповідають дійсності, і про це красномовно говорять цифри.

Гетманцев також наголосив, що за підсумками 2019 року податкова служба вперше за багато років не тільки змогла виконати план з надходжень до держбюджету, а і навіть перевиконати його на 3,2 млрд грн.

"Зростання по бюджетоутворюючих платежах, зокрема по ПДВ - сальдо 63,8%. Акцизний податок - плюс 2 млрд грн, або плюс 19%. Податок та збір на доходи фізичних осіб - плюс 4,1 млрд, або 16,8%. Надходження акцизного податку з лікеро-горілчаних виробів у березні склало 131, 2% від березня 2019 року. Відрахування від спирту зросли більше ніж у 8 разів (!)", - підкреслив Гетманцев.

Голова комітету зазначив, що позитивна тенденція з наповнення держбюджету збереглася і у 2020 році. Адже у першому кварталі до загального фонду держбюджету надійшло 110,8 млрд грн, що на 14,3 млрд грн, або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Про що свідчать ці цифри? Вони свідчать про те, що з приходом нової команди у Державну податкову службу завершилися старі схеми. Так, дійсно вони не могли завершитися в один день - робота тривала протягом багатьох місяців. Але на сьогодні ми можемо констатувати, що стан справ значно покращився і незалежно від того, що економіка держави падає, відрахування - зростають", - Гетманцев.

Він висловив переконання, що це не подобається тим ділкам, які раніше отримували злочинні доходи від схем, які сьогодні припинені.

"Безперечно, вони звинувачують нову владу, звинувачують команду фіскальних органів у тому, що не відповідає дійсності. Тому звідси ми бачимо заяви деяких посадовців, у тому числі, і нашого Кабінету Міністрів, тих посадовців, які були, на жаль, нашою кадровою помилкою, і намаганні опозиції знайти темну кішку у тій кімнаті, де її нема", - додав він.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев назвав звинувачення екс-міністра фінансів Ігоря Уманського про недоотримання держбюджетом 5 млрд грн через схеми з ПДВ безпідставними й такими, що не находять підтверджень. На думку Гетманцева, Уманський розповсюджує заяви "ображеного хлопчика, якого змусили піти".