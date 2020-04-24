Верланов заявил о росте фискальной эффективности НДС на 10%

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

Несмотря на замедление экономики в марте бюджет получил на 900 млн грн больше поступлений от НДС, чем в прошлом году

Без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" по декларациям марта 2020 года было задекларировано 17,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной налоговой службы.

В ведомстве отмечают, что по итогам декларирования НДС в марте сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставки, через это фискальная эффективность НДС выросла почти на 10%.

В сообщении отмечается, что за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Как нам это удалось? Никакой магии - только прекращение минимизационных схем и увеличения качества администрирования НДС. Этот результат лучше любых слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы не были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя будет получать возмещение.

Напомним, ранее глава ГНС Сергей Верланов заявил, что новой налоговой службе удалось впервые в истории Украины прекратить схемы с НДС, и это свершившийся факт.