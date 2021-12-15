Гетманцев: бизнесу необходим прозрачный подход налоговой службы к изучению каждого случая

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев обратился к бизнесу, которого налоговая служба идентифицировала как рисковый. В частности, парламентарий призвал бизнес предоставить свои пояснения касательно особенностей хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

При этом глава комитета пообещал прозрачный подход налоговой службы к изучению каждого случая и незамедлительное принятие решения.

"По результатам изучения Ваших доводов налоговая примет решение о восстановлении таблицы либо отмены статуса рисковости в соответствии с законом. Сделано будет это незамедлительно и что важно понять БЕЗ какого-либо вознаграждения. В случае если все же на каком-либо уровне Вам предложат оплатить эту "услугу", прошу сразу же обращаться ко мне. Телефон и почту вы знаете", - обратился к бизнесу Гетманцев.

Такие действия, по мнению нардепа, являются жизненно необходимыми, для того чтобы побороть коррупцию в налоговой.

"Поверьте, все наши действия необходимы, чтобы раз и навсегда положить конец коррупции в налоговой службе", - заверил нардеп.