Гетманцев: бізнесу потрібний прозорий підхід податкової служби до вивчення кожного випадку

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев звернувся до бізнесу, якого податкова служба ідентифікувала як ризиковий. Зокрема, парламентарій закликав бізнес надати свої пояснення щодо особливостей господарської діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал нардепа.

При цьому голова комітету пообіцяв прозорий підхід податкової служби до вивчення кожного випадку та негайне ухвалення рішення.

"За результатами вивчення Ваших аргументів податкова ухвалить рішення про відновлення таблиці або скасування статусу ризиковості відповідно до закону. Зроблено буде це негайно і що важливо зрозуміти БЕЗ будь-якої винагороди. Якщо все ж таки на якомусь рівні Вам запропонують оплатити цю "послугу", прошу відразу ж звертатися до мене. Телефон і пошту ви знаєте", - звернувся до бізнесу Гетманцев.

Такі дії, на думку нардепа, є життєво необхідними для того, щоб подолати корупцію у податковій.

"Повірте, всі наші дії необхідні, щоб раз і назавжди покласти край корупції у податковій службі", - запевнив нардеп.