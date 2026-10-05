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"Геть царя": у Москві на мітингу затримали десятки людей

00:41 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: поліція в Москві (Getty Images)

У Москві в неділю, 4 жовтня, під час мітингу Комуністичної партії РФ правоохоронці затримали близько 60 людей. Учасники акції, зокрема, виступали проти пропутінської партії "Єдина Росія" та російської влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними очевидців, акція розпочалася біля пам'ятника на Селянській заставі. Мітинг проводили з нагоди подій 1993 року в Росії, які відомі як "розстріл Білого дому".

На акцію, за оцінками очевидців, прийшли близько 2 тисяч людей. Під час мітингу вони скандували, зокрема, "Свободу політичним в'язням»", "Свободу Дмитру Морозову", "За чесні вибори" та "Геть царя".

Участь у заході переважно брали марксисти, представники партії "Яблуко", а також прихильники активіста Дмитра Морозова, якого затримали напередодні, 3 жовтня.

Як почалися затримання

Ситуація загострилася після того, як учасники мітингу почали вигукувати гасла проти партії "Єдина Росія".

За словами очевидців, співробітники російських правоохоронних органів після цього "ввірвалися в натовп" і почали затримувати учасників акції.

Свідки повідомили про дві хвилі затримань. Загалом, за їхніми даними, правоохоронці затримали 26 людей із КПРФ, близько 30 представників "Яблука", а також ще кількох активістів.

Таким чином, загальна кількість затриманих під час акції в Москві становить близько 60 осіб.

Нагадаємо, раніше у Росії пройшли мітинги за "вільний інтернет", протестувальники вийшли у більшості великих міст. Акції завершилися затриманнями.

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МоскваМітингЗатримання