Герус спровоцировал кризис неплатежей в энергетике, - Кучеренко

Действия председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса спровоцировали кризис неплатежей в энергетике, что приведет отрасль к коллапсу. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам ТЭК и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина", передает РБК-Украина.

"Проблема неплатежей сегодня углубляет и добивает (энергетику, - ред)", - сказал Кучеренко.

Он напомнил, что недавно Андрей Герус заявил, что люди могут на время карантина не платить за потребленную электроэнергию. В результате уровень оплаты среди населения резко снизился.

"С чего начался этот кризис неплатежей? Ровно 4 недели назад председатель комитета, сидя на заседании согласительного совета, дословно сказал так: у меня есть договоренности с энергетическими компаниями, так называемыми облэнерго и облгазами, что они не будут там ничего делать, вы можете не платить, ничего вам за это не будет, мы в законе сняли пени и штрафы", - рассказал Кучеренко

Депутат подчеркнул, такие действия нанесут ущерб работе энергопредприятий, которые уже сейчас из-за неплатежей не имеют оборотных средств для обеспечения стабильного функционирования, и негативно скажутся на всей энергоотрасли. По его мнению, государство должно поддерживать население путем адресных субсидий.

"Однозначно надо помочь населению и бизнесу, но для этого надо населению адресные денежные субсидии, для того, чтобы не останавливать денежный поток. Бизнеса, возможно, дать беспроцентные кредиты для того, чтобы он мог прокрутиться, но чтобы не останавливались деньги", - считает Кучеренко.

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

В свою очередь председатель правления АО "Черниговоблэнерго" сообщил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей.