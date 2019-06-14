Герус: решения НКРЭКУ по тарифам останутся в силе

После решения Конституционного суда о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решения по тарифам останутся в силе. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, регулятор еще сможет принимать решения до 1 января 2020 года.

"Насколько я понимаю, решение КСУ не имеет ретроспективной силы и не касается прошлых решений. Юристы говорят, что все решения (о тарифах, - ред.) скорее всего, останутся в силе. Более того, исходя из того, как прописано решение, оно вступит в силу с 1 января 2020. То есть НКРЭКУ еще сможет принимать решения до конца этого года", - заявил он.

Напомним, 14 июня Конституционный суд Украины признал неконституционным создание НКРЭКУ. В частности, суд признал не соответствующим Основному закону ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Позже КСУ опубликовал решение о неконституционности создания регулятора. Отметим, что некоторые положения КСУ вступают в силу с 31 декабря 2019 года.

Также сообщалось, что Зеленский подаст новый закон о НКРЭКУ из-за решения КСУ. В частности, по словам Геруса, после решения Конституционного суда необходимо внести изменения в законодательство.