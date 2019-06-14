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Президент подаст новый закон о НКРЭКУ из-за решения КСУ

Новости » Политика    14.06.2019 - 15:34
Президент подаст новый закон о НКРЭКУ из-за решения КСУ
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Время есть до конца года, когда начнет действовать решение КСУ

После решения Конституционного суда о неконституционности создания НКРЭКУ необходимо внести изменения в законодательство. Об этом на брифинге сказал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Герус, некоторые положения КСУ вступают в силу с 31 декабря 2019 года.

"До этой даты есть время, чтобы урегулировать ситуацию внесением изменений в законодательство", - сказал он.

По его словам, этот вопрос должен решаться принятием нового закон о НКРЭКУ, где будут предусмотрены другие процедуры назначения членов комиссии.

"Во вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы было предусмотрено существование разных регуляторов и антикоррупционных органов", - добавил он.

Как  сообщало РБК-Украина, КСУ признал неконституционным создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Подчеркивалось, что при создании этого органа президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия главы государства исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает право президента образовывать такие органы. Также суд установил, что определенный законом статус Нацкомиссии не соответствует Конституции.

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