Герус назвал главные причины тарифного кризиса

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Одной из причин возникновения тарифного кризиса в Украине является низкая конкуренция на газовом рынке. Также повлияли рост цен на газ в Европе, холодная зима и карантин.

Об этом заявил глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

"У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует "Нафтогаз", на розничных - облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая - в принципе очень рискованна", - заявил Герус.

По его мнению, усугубило ситуацию то, что в Европе резко выросли цены на газ. Кроме этого повлияла на тарифы и холодная зима, из-за которой вырастут расходы населения на отопление, а также карантин - во время которого многие потеряли работу и доход и не могут потянуть подорожавшую "коммуналку".

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку. В результате во многих городах Украины люди вышли на акции протеста.

В связи с этим, Министерство энергетики разработало проект решения об ограничении цены на газ для населения. Цену на газ предлагается установить не выше 6,99 гривны с 1 февраля 2021 года. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, с августа в стране действует свободный газовый рынок, когда поставщики могут самостоятельно выставлять любою цену.