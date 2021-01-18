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В Раде объяснили, почему Кабмин решил ограничить цену на газ

Киев, Понедельник 18 января 2021 09:54
В Раде объяснили, почему Кабмин решил ограничить цену на газ
Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Владислав Красинский

Кабинет министров принял решение ограничить цену на газ в связи с риском еще большего роста тарифов. В феврале цена на газ может вырасти еще на 10-20%.

Об этом заявил глава профильного комитета Верховной рады Андрей Герус, говорится в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

"И тут проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена пошла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газсбыты до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - объяснил Андрей Герус.

Напомним, Министерство энергетики Украины разработало проект решения об ограничении цены на газ для населения. Цену на газ предлагается установить не выше 6,99 гривны с 1 февраля 2021 года. Соответствующее постановление есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, "Нафтогаз Украины" заявил, что готов обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за кубический метр до завершения карантина или отопительного сезона.

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Новости Украины Политика тарифы на жкхАндрей Герус

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