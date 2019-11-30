Герус давит на депутатов и скрывает переписку с Энергосообществом, - нардеп

Народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса в давлении на депутатов и в манипуляциях при подготовке законопроекта 2233. Такую позицию она выразила после посещения парламентского комитета по вопросам энергетики, тайное заседание которого состоялось в пятницу 29 ноября поздно вечером.

"Сказать, что я в шоке – это не сказать ничего. Присутствовала на рассмотрении конкретного вопроса повестки дня – законопроекта №2233, к которому мы с коллегами Марией Ионовой, Ириной Геращенко, Ириной Фриз подавали поправки. Депутатам – членам комитета раздали таблицы, в которых напротив каждой правки было написано, какая правка учтена, а какая отклонена. У меня возник логичный вопрос: значит, собиралась рабочая группа из представителей разных фракций, которая, наверное, рекомендовала этот учет или нет? Оказалось, вовсе нет! Депутаты здесь, вообще ни к чему! Это секретариат комитета подготовил такую удивительную таблицу, безусловно, под руководством председателя комитета, господина Геруса. Это неприкрытое, бесстыдное давление по мнению народных избранников на заседании комитета", – возмущается она.

Климпуш-Цинцадзе утверждает, что Герус скрывает переписку с Европейским Энергетическим сообществом.

"Господин Герус сообщил, что якобы его правки полностью согласованы с Энергетическим сообществом, и в подтверждение привел имейл от руководителя секретариата Энергетического сообщества, в котором говорится, что его правки учитывают. Правда, господин Герус не предоставил своего оригинального письма с формулировками тех поправок, которые он предлагал оценить секретариату Энергетического сообщества. Поэтому я не знаю, насколько текст тех поправок, которые он прислал, совпадает с текстом тех поправок, которые были предоставлены в результате нардепам", – подчеркнула нардеп.

Председатель комитета Рады по вопросам евроинтеграции сообщила, что Герус наконец согласился на запрет импорта электроэнергии из России. Впрочем, такой запрет будет касаться только коммерческого импорта по прямому договорам, Российский импорт на РСВ (рынок на сутки вперед) и ВСР (внутреннесуточный рынок) разрешено и в дальнейшем. Кроме того, Герус сохранил полностью открытым возможность опосредованного российского импорта через Беларусь.

"Из полупозитивных новостей: одна из поправок Геруса теперь предлагает отказаться от поставок электроэнергии из РФ. Это радует, потому что, наконец, якобы щель может быть закрыта. К сожалению, наша правка, которая предлагала торговать исключительно со странами участницами Энергетического сообщества, не была учтена. А эта правка дала бы возможность не закупать ту же российскую электроэнергию, что будет к нам поступать через территорию Беларуси. Эта правка дала бы возможность нашей энергосистеме действительно поработать некоторое время в изолированном режиме для того, чтобы страна доказала свою способность к реальной интеграции в рынок электроэнергии ЕС. Принятая же версия ставит под вопрос то, насколько эффективно мы будем двигаться к европейской интеграции. Более того, для меня загадкой остается, насколько эта норма о запрете импорта электроэнергии из РФ будет работать? Ведь в уже принятом законопроекте о ядерной безопасности является действующая разрешительная норма, которую нагло провел господин Герус. Новый законопроект №2233 не предлагает отменить ее. Итак, будем иметь две нормы, которые будут прямо противоречить друг другу. Не хочу быть недобрым провидцем, но новая власть может это "законодательное дышло" возвращать в своих интересах...", – пишет она.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2233) Еврокомиссия признала таким, що нарушает Соглашение об ассоциации Украины с ЕС и направила свои предложения для его совершенствования.

Ранее нардеп от ВО "Батьківщина" Алексей Кучеренко обвинил председателя энергетического комитета ВР Украины Андрея Геруса в том, что он якобы "вгоняет в долги" часть предприятий энергорынка.