Герус тисне на депутатів і приховує листування з Енергоспівтовариством, - нардеп

Народний депутат, голова комітету ВР з питань інтеграції України з Євросоюзом Іванна Климпуш-Цинцадзе звинуватила главу енергетичного комітету ВР Андрія Геруса у тиску на депутатів і в маніпуляціях при підготовці законопроекту 2233. Таку позицію вона висловила після відвідування парламентського комітету з питань енергетики, таємне засідання якого відбулося в п'ятницю 29 листопада пізно ввечері.

"Сказати, що я в шоці – це не сказати нічого. Була присутня на розгляді конкретного питання порядку денного законопроекту №2233, до якого ми з колегами Марією Іоновою, Іриною Геращенко, Іриною Фріз подавали поправки. Депутатам – членам комітету роздали таблиці, в яких навпроти кожної правки було написано, яка правка врахована, а яка відхилена. У мене виникло логічне питання: значить, збиралася робоча група з представників різних фракцій, яка, напевно, рекомендувала цей облік чи ні? Виявилося, зовсім ні! Депутати тут, взагалі ні до чого! Це секретаріат комітету підготував таку дивовижну таблицю, безумовно, під керівництвом голови комітету, пана Геруса. Це неприкритий, безсоромний тиск на думку народних обранців на засіданні комітету", – обурюється вона.

Климпуш-Цинцадзе стверджує, що Герус приховує листування з Європейським Енергетичним співтовариством.

"Пан Герус повідомив, що нібито його правки повністю узгоджені з Енергетичним співтовариством, і на підтвердження навів імейл від керівника секретаріату Енергетичного співтовариства, в якому говориться, що його виправлення враховують. Правда, пан Герус не надав свого оригінального листа з формулюваннями тих поправок, які він пропонував оцінити секретаріату Енергетичного співтовариства. Тому я не знаю, наскільки текст тих поправок, які він надіслав, збігається з текстом тих поправок, які були надані в результаті нардепам", – підкреслила нардеп.

Голова комітету Ради з питань євроінтеграції повідомила, що Герус нарешті погодився на заборону імпорту електроенергії з Росії. Втім, така заборона буде стосуватися тільки комерційного імпорту за прямими договорами, Російський імпорт на РДН (ринок на добу наперед) і ВДР (внутришньодобовий ринок) дозволено і надалі. Крім того, Герус зберіг повністю відкритою можливість опосередкованого російського імпорту через Білорусь.

"З напівпозитивних новин: одна з поправок Геруса тепер пропонує відмовитися від поставок електроенергії з РФ. Це радує, тому що, нарешті, нібито щілина може бути закрита. На жаль, наша правка, яка пропонувала торгувати виключно з країнами учасницями Енергетичного співтовариства, не була врахована. А ця правка дала б можливість не купувати ту ж російську електроенергію, що буде до нас надходити через територію Білорусі. Ця правка дала б можливість нашій енергосистемі дійсно попрацювати деякий час в ізольованому режимі для того, щоб країна довела свою здатність до реальної інтеграції в ринок електроенергії ЄС. Прийнята версія ставить під питання те, наскільки ефективно ми будемо рухатися до європейської інтеграції. Більше того, для мене залишається загадкою, наскільки ця норма про заборону імпорту електроенергії з РФ буде працювати? Адже у вже прийнятому законопроекті про ядерну безпеку є чинна дозвільна норма, яку нахабно провів пан Герус. Новий законопроект №2233 не пропонує скасувати її. Отже, будемо мати дві норми, які будуть прямо суперечити одна одній. Не хочу бути недобрим провидцем, але нова влада може це "законодавче дишло" повертати у своїх інтересах...", – пише вона.

Як повідомлялося, законопроект "Про внесення змін до Закону України" Про ринок електроенергії "(№2233) Єврокомісія визнала таким, що порушує Угоду про асоціацію України з ЄС і направила свої пропозиції для його вдосконалення.

Раніше нардеп від ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив голову енергетичного комітету ВР України Андрія Геруса в тому, що він нібито "вганяє в борги" частину підприємств енергоринку.