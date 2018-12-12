Герус анонсировал акцию против повышения цен на э/э в интересах Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Акция против повышения цен на электроэнергию в интересах Ахметова запланирована на 13 декабря

Акция "Стоп "Роттердам" против повышения цен на электроэнергию в интересах Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК состоится завтра, 13 декабря, в 11.00 возле здания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

По словам Геруса, акция против повышения цен на электроэнергию в интересах олигархов состоится в Киеве на улице Смелянской 19 возле помещения НКРЭКУ.

Как известно, на заседании 14 декабря НКРЭКУ планирует утвердить прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на 2019 год.

Согласно повестке дня заседания, цена угля в новой прогнозной цене электроэнергии на 2019 год может быть увеличена на 11,7%. Кроме того, на 4,1% может вырасти стоимость транспортировки по формуле "Роттердам+", и еще на 10,3% – стоимость перегрузки угля в украинских портах. С учетом фрахта и перегрузки стоимость угля в цене электроэнергии может возрасти более чем на 13% до 94 долл./т.

В комиссии планируют, что в следующем году ТЭС и ТЭЦ сожгут 28,16 млн т угля. Из него почти 17% составит импортное топливо.

По словам Геруса, таким образом ДТЭК Ахметова, который добывает 85% всего украинского угля (около 24 млн тонн), и при этом до сих пор не признан монополистом, будет в тарифы закладывать свой уголь еще дороже. Как следствие, Ахметов заработает дополнительно 6,5 млрд грн в следующем году, уверен Герус.

"Это в дополнение к тому, что наша тепловая генерация с мизерными украинскими зарплатами уже сегодня самая дорогая в мире среди угольных электростанций. А доходы ДТЭК выросли в 2,6 раза за 2 года. Свыше 300 млн грн дополнительно заработает Кропачев (или кого он там представляет), который контролирует шахту Краснолиманскую", - написал эксперт.

В парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности заявили, что Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По словам секретаря Виктории Войцицкой, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту через формулу "Роттердам+".

Как писало РБК-Украина, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам.

По информации "Наших грошей", за все время действия формулы уголь из Роттердама впервые ввезли в Украину только в ноябре 2018 года – ДТЭК Ахметова закупил лишь 80 тысяч тонн. В целом за первое полугодие 2018 года Украина импортировала 1,97 млн т угля антрацитовых марок. Почти весь уголь был завезен из России, кроме небольшой партии в 67 тыс. т (или 3% от всего импорта), которая была поставлена из Южной Африканской Республики.

Таким образом, как отмечают журналисты, абсолютное большинство угля для нужд Украины не доставляется морским транспортом. А значит, не содержит в себе такой транспортной составляющей, которую предусматривает НКРЭКУ для прибылей производителей угля.