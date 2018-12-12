ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Герус анонсировал акцию против повышения цен на э/э в интересах Ахметова

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 13:08
Герус анонсировал акцию против повышения цен на э/э в интересах Ахметова
Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Акция против повышения цен на электроэнергию в интересах Ахметова запланирована на 13 декабря

Акция "Стоп "Роттердам" против повышения цен на электроэнергию в интересах Рината Ахметова и его энергохолдинга ДТЭК состоится завтра, 13 декабря, в 11.00 возле здания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса.

По словам Геруса, акция против повышения цен на электроэнергию в интересах олигархов состоится в Киеве на улице Смелянской 19 возле помещения НКРЭКУ.

Герус анонсировал акцию против повышения цен на э/э в интересах Ахметова

Как известно, на заседании 14 декабря НКРЭКУ планирует утвердить прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на 2019 год.

Согласно повестке дня заседания, цена угля в новой прогнозной цене электроэнергии на 2019 год может быть увеличена на 11,7%. Кроме того, на 4,1% может вырасти стоимость транспортировки по формуле "Роттердам+", и еще на 10,3% – стоимость перегрузки угля в украинских портах. С учетом фрахта и перегрузки стоимость угля в цене электроэнергии может возрасти более чем на 13% до 94 долл./т.

В комиссии планируют, что в следующем году ТЭС и ТЭЦ сожгут 28,16 млн т угля. Из него почти 17% составит импортное топливо.

По словам Геруса, таким образом ДТЭК Ахметова, который добывает 85% всего украинского угля (около 24 млн тонн), и при этом до сих пор не признан монополистом, будет в тарифы закладывать свой уголь еще дороже. Как следствие, Ахметов заработает дополнительно 6,5 млрд грн в следующем году, уверен Герус.

"Это в дополнение к тому, что наша тепловая генерация с мизерными украинскими зарплатами уже сегодня самая дорогая в мире среди угольных электростанций. А доходы ДТЭК выросли в 2,6 раза за 2 года. Свыше 300 млн грн дополнительно заработает Кропачев (или кого он там представляет), который контролирует шахту Краснолиманскую", - написал эксперт.

В парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности заявили, что Ринат Ахметов организовал самое масштабное в новейшей Украине мошенничество. По словам секретаря Виктории Войцицкой, каждый украинец вынужден ежедневно платить Ахметову коррупционную ренту через формулу "Роттердам+".

Как писало РБК-Украина, формула "Роттердам+" означает, что в течение 2,5 лет в тариф на электроэнергию стоимость угля украинской добычи закладывается с учетом несуществующей доставки его из порта Роттердам.

По информации "Наших грошей", за все время действия формулы уголь из Роттердама впервые ввезли в Украину только в ноябре 2018 года – ДТЭК Ахметова закупил лишь 80 тысяч тонн. В целом за первое полугодие 2018 года Украина импортировала 1,97 млн т угля антрацитовых марок. Почти весь уголь был завезен из России, кроме небольшой партии в 67 тыс. т (или 3% от всего импорта), которая была поставлена из Южной Африканской Республики.

Таким образом, как отмечают журналисты, абсолютное большинство угля для нужд Украины не доставляется морским транспортом. А значит, не содержит в себе такой транспортной составляющей, которую предусматривает НКРЭКУ для прибылей производителей угля. 

В ДТЭК Ахметова поддержали предложение Насалика повысить цену угля Финпоказатели ДТЭК Ахметова резко выросли за время действия "Роттердам+"
Новости Украины Ринат АхметовДТЭКЭлектроэнергияНКРЭКУАндрей Герус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь