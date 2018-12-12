Герус анонсував акцію проти підвищення цін на е/е в інтересах Ахметова

Фото: Рінат Ахметов (УНІАН)

Акція проти підвищення цін на електроенергію в інтересах Ахметова запланована на 13 грудня

Акція "Стоп "Роттердам" проти підвищення цін на електроенергію в інтересах Ріната Ахметова та його енергохолдингу ДТЕК відбудеться завтра, 13 грудня об 11.00 біля приміщення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса.

За словами Геруса, акція проти підвищення цін на електроенергію в інтересах олігархів відбудеться у Києві на вулиці Смілянській 19 біля приміщення НКРЕКП.

Як відомо, на засіданні 14 грудня НКРЕКП планує затвердити прогнозовану оптову ринкову ціну на електроенергію на 2019 рік.

Згідно з порядком денним засідання, ціна вугілля в новій прогнозній ціні електроенергії на 2019 рік може бути збільшена на 11,7%. Крім того, на 4,1% може зрости вартість транспортування за формулою "Роттердам+", та ще на 10,3% – вартість перевантаження вугілля в українських портах. З урахування фрахту та перевантаження вартість вугілля в ціні електроенергії може зрости більш як на 13% до 94 дол./т.

У комісії планують, що наступного року ТЕС та ТЕЦ спалять 28,16 млн т вугілля. З нього майже 17% складе імпортне паливо.

За словами Геруса, таким чином ДТЕК Ахметова, який видобуває 85% всього українського вугілля (біля 24 млн тон), і при цьому до сих пір не визнаний монополістом, буде у тарифи закладати своє вугілля ще дорожче. Як наслідок, Ахметов заробить додатково 6,5 млрд грн у наступному році, впевнений Герус.

"Це на додаток до того, що наша теплова генерація із мізерними українськими зарплатами вже сьогодні найдорожча у світі із-поміж вугільних електростанцій. А прибутки ДТЕК виросли у 2,6 рази за 2 роки. Понад 300 млн грн додатково також заробить Кропачев (чи кого він там представляє), який контролює шахту Краснолиманську", - написав експерт.

У парламентському комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки заявили, що Рінат Ахметов організував наймасштабніше в новітній Україні шахрайство. За словами секретаря Вікторії Войціцької, кожен українець змушений щодня сплачувати Ахметову корупційну ренту через формулу "Роттердам+".

Як писало РБК-Україна, формула "Роттердам+" означає, що протягом 2,5 років у тариф на електроенергію вартість вугілля українського видобутку закладається з урахуванням неіснуючої доставки його з порту Роттердам.

За інформацією "Наших грошей", за весь час дії формули вугілля з Роттердаму вперше ввезли в Україну лише у листопаді 2018 року – ДТЕК Ахметова закупив лише 80 тисяч тонн. Загалом за перше півріччя 2018 року Україна імпортувала 1,97 млн т вугілля антрацитових марок. Майже все вугілля було завезено з Росії, окрім невеликої партії в 67 тис. т (або 3% від усього імпорту), яка була поставлена з Південної Африканської Республіки.

Таким чином, як зазначають журналісти, абсолютна більшість вугілля для потреб України не доставляється морським транспортом. А відтак не містить в собі такої транспортної складової, яку передбачає НКРЕКП для прибутків виробників вугілля.