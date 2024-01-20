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"Героям слава". Світоліна продовжила флешмоб патріотичних послань в Мельбурні

Фото: Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Australian Open-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна не тільки вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії вслід за співвітчизницею Даяною Ястремською, а й передала сигнал підтримки батьківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Tennis Letter.

29-річна українка в третьому колі змагань на класі переграла Вікторію Голубовіч зі Швейцарії. Національна перша ракетка перемогла в двох сетах і змогла залишити автограф на об'єктиві однієї з трансляційних камер.

"Україна. Героям слава", – написала Світоліна англійською, використавши частину військового вітання Збройних сил і багаторічного національного гасла українців.

Вітчизняна тенісистка вчетверте в кар'єрі гратиме в четвертому раунді Australian Open. Двічі Світоліна грала в чвертьфіналах (2018, 2019), а в 2021-му вилетіла в 1/8 фіналу від американки Джессіки Пегули.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. 19-річна тенісистка в третьому раунді сенсаційно вибила першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Цей поєдинок запланований на 22 січня.

 

 

До слова, українка Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian OpenТеннисЭлина Свитолина