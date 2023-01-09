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Герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар'єру: він здобув 5 таких трофеїв

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Кардіфф, Понеділок 09 січня 2023 17:44
Герой фіналу Ліги чемпіонів у Києві завершив кар'єру: він здобув 5 таких трофеїв Фото: Гарет Бейл із п'ятим завойованим кубком Ліги чемпіонів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найсильніший валлійський футболіст в історії Гарет Бейл несподівано вирішив повісити бутси на цвях. Він припинив виступи за клуби та на рівні національних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

33-річний вінгер двома зверненнями в мережі заявив про завершення професіональної кар'єри. Останнім клубом британця став американський "Лос-Анджелес".

"Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний відхід із клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило реалізувати свою мрію займатися видом спорту, який люблю. Він справді подарував мені одні з найкращих моментів життя. Найвищі вершини за 17 сезонів, які буде складно досягнути, незалежно від наступних розділів", – написав Бейл.

Валлієць розпочав кар'єру в англійському "Саутгемптоні" та дебютував на дорослому рівні в сезоні 2005/06. У 2007-2013 рр. він захищав кольори лондонського "Тоттенхема", а наступні 8 сезонів провів у мадридському "Реалі" з перервою на річну оренду в складі "шпор". 2022-й відіграв у заокеанській МЛС.

Найкращі роки ігрової кар'єри Бейл провів у Мадриді. Він здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії-2017, 5 кубків Ліги чемпіонів (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), інші трофеї.

Вершина кар'єри валлійця – фінал головного єврокубка в сезоні 2017/18 у Києві, коли його дубль із бісіклетою у другому таймі гарантував "Реалу" тріумф над "Ліверпулем" (3:1). Усього за "вершкових" провів 258 матчів, у яких забив 106 м'ячів.

Останнім турніром у кар'єрі Бейла став перший за понад півстоліття чемпіонат світу для збірної Уельсу. Там валлійці здобули 1 очко в трьох матчах групового етапу та покинули Мундіаль, а Бейл забив єдиний м'яч "драконів" із пенальті. До того зірковий вінгер вивів Уельс на Євро-2016 (півфінал) і Євро-2020.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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