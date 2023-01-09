Герой финала Лиги чемпионов в Киеве завершил карьеру: он завоевал 5 таких трофеев

Сильнейший валлийский футболист в истории Гарет Бейл неожиданно решил повесить бутсы на гвоздь. Он прекратил выступления за клубы и на уровне национальных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена .

33-летний вингер двумя обращениями в сети заявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом британца стал американский "Лос-Анджелес".

"После тщательных размышлений я объявляю о своем немедленном уходе из клубного и международного футбола. Мне невероятно посчастливилось реализовать свою мечту заниматься любимым видом спорта. Он действительно подарил мне одни из лучших моментов жизни. Самые высокие вершины за 17 сезонов, которые будет сложно достичь, независимо от последующих глав", – написал Бейл.

Валлиец начал карьеру в английском "Саутгемптоне" и дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2005/06. В 2007-2013 гг. он защищал цвета лондонского "Тоттенхэма", а следующие 8 сезонов провел в мадридском "Реале" с перерывом на годичную аренду в составе "шпор". 2022-й отыграл в заокеанской МЛС.

Лучшие годы игровой карьеры Бейл провел в Мадриде. Он завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула, Кубок Испании, Суперкубок Испании-2017, 5 кубков Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), другие трофеи.

Вершина карьеры валлийца – финал главного еврокубка в сезоне 2017/18 в Киеве, когда его дубль с бисиклетой во втором тайме гарантировал "Реалу" триумф над "Ливерпулем" (3:1). Всего за "сливочных" провел 258 матчей, в которых забил 106 мячей.

Последним турниром в карьере Бейла стал первый за более чем полвека чемпионат мира для сборной Уэльса. Там валлийцы завоевали 1 очко в трех матчах группового этапа и покинули Мундиаль, а Бейл забил единственный мяч "драконов" с пенальти. До этого звездный вингер вывел Уэльс на Евро-2016 (полуфинал) и Евро-2020.