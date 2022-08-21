Герои за государство будут стоять горой. Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины"

Зеленский указал, что за такое государство ее граждане, ее герои будут стоять горой и защищать.

"Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой. И каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии "Национальная легенда Украины", - проинформировал президент.

По словам политика, в 2022 году наград удостоены: