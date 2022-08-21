Герои за государство будут стоять горой. Зеленский вручил премии "Национальная легенда Украины"

Зеленский указал, что за такое государство ее граждане, ее герои будут стоять горой и защищать.
"Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше. Гордимся каждым и каждой. И каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии "Национальная легенда Украины", - проинформировал президент.
По словам политика, в 2022 году наград удостоены:
Проводник Анатолий Бабичев. Девять дней его поезд вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. В этом же поезде, в другом вагоне, работала его жена Наталья. Во время обстрела поезда она погибла. Несмотря на личную трагедию Анатолий не сломался, вернулся к службе и спасению людей.
Анатолий Борисович Соловьяненко (посмертно). За весомый творческий задел и укрепление культурной славы Украины.
Пожарный Игорь Ивасиков. Благодаря его действиям из-под завалов ОГА в Николаеве было спасено 17 человек.
Супруги врачей Ольга и Анатолий Свист. Оказавшись в Буче, они не смогли покинуть город, позвонили друзьям и попросили усыновить их детей, если они не вернутся. Две недели под постоянными обстрелами и без надлежащего оборудования они делали сложнейшие операции, спасая жизни тяжелораненых детей.
Преподавательница Анна Бут из Мелитополя. Несмотря на оккупацию она воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети. Миллионы людей на планете услышали: Мелитополь - это Украина.
Волонтер Тата Кеплер. Как и тысячи волонтеров, восемь лет подряд она помогает нашей армии. Невозможно сосчитать, сколько за это время было найдено и доставлено аптечек, медицинских рюкзаков, турникетов, бронежилетов и другого снаряжения.
Амбассадор платформы UNITED24, наш выдающийся спортсмен Андрей Шевченко. Победитель Лиги чемпионов и обладатель "Золотого мяча".