Первые американские военные прибыли в Германию 4 февраля. Они создадут штаб для поддержки десантников, которые затем будут переброшены в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Европейского командования вооруженных сил США.

"Это первые из 2000 солдат, которые прибыли в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Висбаден сегодня прибыли солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса. Они создадут штаб Объединенной оперативной группы в Германию для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

Фото: в Германию прибыла первая группа американских военных (twitter.com/USArmyEURAF)