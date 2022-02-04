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До Німеччини прибула перша група американських військових

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перші американські військові прибули до Німеччини 4 лютого. Вони створять штаб для підтримки десантників, які потім будуть перекинуті в Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Європейського командування збройних сил США.

"Це перші з 2000 солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил з США в Європу для підтримки наших союзників по НАТО", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Вісбаден сьогодні прибули солдати 18-го повітряно-десантного корпусу. Вони створять штаб Об'єднаної оперативної групи в Німеччину для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання в Польщу.

Фото: до Німеччини прибула перша група американських військових (twitter.com/USArmyEURAF)

Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден прийняв рішення відправити майже 3000 додаткових американських військових до Польщі та Румунії.

Зазначимо, сьогодні до Польщі вже прибули перші американські військові.

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