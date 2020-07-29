В Германию пока не будут пускать украинцев по "безвизу", - посольство

В посольстве Украины в Германии опровергли информацию, которая распространяется в соцсетях, относительно поездок украинцев в ФРГ и другие страны ЕС при наличии только биометрического паспорта. “Безвизовые” поездки сейчас невозможны из-за введения странами Евросоюза карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в соцсетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую границу по "безвизу”.

"Учитывая введенные в ЕС эпидемиологические ограничения пока граждане Украины не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью”, - сообщили в посольстве.

Отмечается, что право на въезд на территорию стран ЕС пока имеют граждане Украины, которые являются владельцами вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, что имеет юридическую силу вида на жительство.

Также в посольстве добавили, что в Германию можно будет попасть украинцам исключительно при чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения семей, обучения, лечения от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний. Однако для этого нужно предъявить соответствующие официальные документы.

Напомним, полноценное возобновление путешествий в Европу состоится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом.

Также ранее сообщалось, что для большинства украинцев внешние границы блока останутся закрытыми на неопределенное время.