Германию обвинили в загрязнении нитратами грунтовых вод

Сельхозпроизводители германии превысили общеевропейские нормативы по уровню нитратов в грунтовых водах

Европейский суд в Люксембурге признал Германию виновной в загрязнении грунтовых вод нитратами. Общеевропейские нормативы по уровню нитратов в грунтовых водах превысили немецкие сельхозпроизводители, передает DW.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 21 июня. Общеевропейские нормативы в этой области были приняты в 1991 году. Предельное значение допустимого присутствия нитратов установлено на уровне в 50 мг/л. В ряде регионов Германии, по данным Еврокомиссии, оно превышено.

Отмечается, что до суда были попытки заставить Берлин предпринять шаги для изменения ситуации, однако к успеху это не привело. По решению судьей в Люксембурге правительство Германии не предприняло достаточно усилий, чтобы загрязнение вод было снижено.

Теперь суд обязал Берлин принять меры для устранения проблемы. Кроме того, на власти Германии будет возложена выплата судебных издержек.

Напомним, Минздрав Украины недавно заявил, что вода на 106 украинских пляжах опасна для купания. Также был обнародован перечень этих пляжей.