Минздрав обнародовал перечень пляжей, на которых запрещено купаться

В Киевской области запрещено купаться на 25 пляжах

Вода на 106 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины (Минздрава).

"В большинстве случаев речь идет о купании в реках, озерах и прудах - 91 случай микробного загрязнения зафиксировано именно в такой воде. В то же время, лактопозитивные кишечные палочки обнаружили и в водоемах морского узребежжя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о загрязнении опубликовал Центр общественного здоровья, основываясь на результатах исследования воды 7-14 июня.

Винницкая область

Винница, пляж "Химик"

Винница, пляж "Гонты"

Винница, Центральный Пляж

Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"

Бершадь, рекреационная зона по ул. Коваленко, р. Дохно

с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно

Волынская область

Луцк, Центральный пляж, р. Стир

Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка

с.Соловичи, оз.Велище

Ковель, рекреационная зона, р.Турия, водохранилище

Ковель, городской пляж, р. Турия

с.Уховецк, пляж "Оберег", оз.Ухове

пгт Локачи, рекреационная зона, пруд

Донецкая область

Мариуполь, пляж "Центральный"

Днепропетровская область

Новомосковск, Детский пляж

Житомирская область

г. Барановка, рекреационная зона "Заречье"

Чуднов, р. Тетерев (перед мостом)

Новоград-Волынский, городской пляж по ул. Богуна

Коростень, рекреационная зона ул. Грушевского

пгт. Лугины, рекреационная зона ул. Армейская

Закарпатская область

Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица

Мукачево, Парк Победы, р. Латорица

Мукачево, ул. Валенберга, р. Латорица

Мукачево, район монастыря

Запорожская область

Энергодар, городской пляж "Солнечный"

Киевская область

Васильков, рекреационная зона, р. Стугна

г. Мироновка, ул. Захарченко, Рекреационная зона для отдыха населения, р. Росава

пгт. Ракитное, рекреационная зона для отдыха населения, р. Рось

Вышгород, оз. "Бегемотик-1"

Вышгород, оз."Бегемотик-2"

Вышгород, ул.Набережная, озеро

пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Трубеж

пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка

пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"

пгт. Згуровка, озеро "Став"

пгт. Згуровка, озеро "Рецево"

с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж

Каневском водохранилище "Источник Надежды"

Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж)

Борисполь, озеро "Олесницкое"

Борисполь, озеро УМБ-17

Борисполь, озеро "Княжицкое"

с. Кийлов Бориспольский район, река Павловка

с. Кийлов Бориспольский район, Каневское водохранилище

с. Тарасовка, Киево-Святошинский р-н зона отдыха, озеро

с. Крюковщина, Киево-Святошинский р-н, зона отдыха "Крючок"

Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська

Белая Церковь, Пляж "Центральный", р. Рось

Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"

Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"

Киев

Киев, озеро Тельбин, пляж "Тельбин"

Киев, оз. Радуга пляж, "Радуга"

Кировоградская область

Кропивницкий, Городской сад

Кировоградская обл, Обозновское водохранилище

Кропивницкий, место купания "Новониколаевский пляж", р.Ингул

Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р.Ингул

Луганская область

Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое

пгт.Сиротине, Луганская область озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке"

г. Кременная, зона рекреации, р. Красная

Лисичанск, пляж пруда в р-не ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда

Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р. Северский Донец

Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня

Львовская область

Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье"

Николаевская область

Первомайск, городской пляж "Радуга"

Очаков, городской Пляж

Николаев, пляж "Чайка"

Николаев, рекреационная зона "Намыв"

Николаев, рекреационная зона "Яхт-клуб"

Николаев, пляж "Стрелка"

Полтавская область

Полтава, пляж Киевского района, р. Ворскла

Кременчуг, Центральный городской пляж

Полтава, пляж Шевченковского р-ну, р Ворскла

Кременчуг, пляж парка Воинов Интренационалистов

пгт. Белики, Поселковый пляж, р. Ворскла

Ровенская область

с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Червона калина" р.Путиловка

с.Обаров Ровенский р-н, пляж ООО "Обароивинвест", пруд

с.Кустин Ровенский р-н,пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно" , р.Горынь

Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж

Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд

с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует)

Дубно, место массового отдыха, р. Иква

р. Слонивка, Гориньгрод, р. Горынь (вход в район)

Сарны, городской пляж, р. Случ

Тернопольская область

Тернополь, Дальний пляж, р. Серет, Тернопольский пруд

Черкасская область

Кобеляки, Центральный пляж

Черновицкая область

Черновцы, Городской пляж, р.Прут

Напомним, ранее сообщалось, что на трех николаевских пляжах обнаружено кишечную палочку.