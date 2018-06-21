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Німеччину звинуватили в забрудненні грунтових вод нітратами

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 13:37
Ілюстративне фото (twitter.com propublica)
Ілюстративне фото (twitter.com propublica)

Сільгоспвиробники німеччини перевищили загальноєвропейські нормативи за рівнем нітратів у ґрунтових водах

Європейський суд у Люксембурзі визнав Німеччину винною у забрудненні грунтових вод нітратами. Загальноєвропейські нормативи за рівнем нітратів у ґрунтових водах перевищили німецькі сільгоспвиробники, передає DW.

Відповідне рішення суд прийняв у четвер, 21 червня. Загальноєвропейські нормативи в цій області були прийняті в 1991 році. Граничне значення припустимої присутності нітратів встановлено на рівні 50 мг/л. У низці регіонів Німеччини, за даними Єврокомісії, воно перевищено.

Наголошується, що до суду були спроби змусити Берлін зробити кроки для зміни ситуації, однак до успіху це не призвело. По рішенню суддів у Люксембурзі уряд Німеччини не доклав достатньо зусиль, щоб забруднення вод було знижено.

Тепер суд зобов'язав Берлін вжити заходів для усунення проблеми. Крім того, на владу Німеччини буде покладено виплату судових витрат.

Нагадаємо, МОЗ України нещодавно заявив, що вода на 106 українських пляжах небезпечна для купання. Також був оприлюднений перелік цих пляжів.

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Теги публікації: вода, загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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